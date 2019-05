EXCLUSIV Mutare importantă la FC Botoșani! Cornel Șfaițer are șanse mari să revină + detalii de la negocieri

17:10

FC Botoșani îl va pierde mai mult ca sigur pe Diego Fabbrini, 28 de ani, (Detalii, AICI), dar Valeriu Iftime, finațatorul moldovenilor, dă asigurări că echipa îl va păstra pe francezul Hervin Ongenda, 23 de ani, o altă vedetă a clubului. „Hervin mai are un an de contract. Nu pleacă acum de la Botoșani. Voi mai semna pe 2 ani, așa sper. Are nevoie de o adaptare mai lungă. ...