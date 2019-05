Theresa May, al patrulea premier britanic care-şi pierde postul din cauza disensiunilor privind UE

17:50

Sala Dietei şi Sufrageria Bethlen de la Castelul Corvinilor din Hunedoara găzduiesc, în perioada 24-25 mai, o nouă ediţie a Târgului European al Castelelor, manifestarea reunind 27 de expozanţi din România, Moldova, Belarus şi Bulgaria.Structurat sub forma unui târg de turism, evenimentul îşi propune să promoveze frumuseţea monumentelor istorice din ţară şi din Europa, între expozanţi numărându-se Castelul Peleş, Cetatea Sarmizegetusa Regia, Castelul Bran, Cetatea Făgăraşului, Curtea Domnească Târgovişte, Cetatea de Scaun a Sucevei, dar şi Castelul de la Balcic, din Bulgaria.Pe parcursul celor două zile ale Târgului, turiştii vor putea lua parte şi la diverse activităţi interactive ce sunt organizate în curtea exterioară a Castelului Corvinilor."Vor fi două zile în care Cavalerii de Hunedoara şi Paladinii de Terra Medies vor interacţiona cu turiştii, vor fi turniruri, lecţii de tir cu arcul, alte evenimente cu specific medieval, care sperăm să constituie un plus de atracţie al evenimentului", a spus directorul Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu.Autorităţile locale susţin organizarea unor astfel de evenimente prin care este promovat monumentul istoric, primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, apreciind că ele aduc un plus de valoare şi contribuie la creşterea numărului de vizitatori."Este un eveniment unic în România. Este şi o chestiune de marketing pentru că turistul vine de la mare depărtare. Să vină să vadă castelul este o dată, dar a doua oară s-ar putea să nu mai vină. Pe când aceste evenimente, organizate în fiecare weekend, atrag turişti. În urmă cu o săptămână am avut Noaptea Muzeelor şi aici au venit peste 20.000 de turişti. Concertul Paulei Seling a ţinut oamenii pe loc până la ore târzii. Acum vom avea un concert al trupei Compact. Orice eveniment pe care-l creăm aduce un plus de valoare acestui obiectiv turistic şi, la final, încasări pentru bugetul local", a declarat Dan Bobouţanu.Organizatorii se aşteaptă ca Târgul European al Castelelor să fie vizitat de circa 10.000 de turişti, sperând să depăşească bariera de 10.000 de vizitatori la finalul acestor două zile."De la an la an, această manifestare creşte în valoare şi ca număr de participanţi. Experienţa târgului de la Hunedoara am văzut că este multiplicată şi în alte locaţii. Am observat că, la nivel de ţară, există o dorinţă de a restaura castelele şi de a le pune în valoare şi acest lucru este lăudabil pentru că trebuie să ne punem în valoare monumentele şi trebuie să le valorizăm", a conchis prefectul judeţului Hunedoara, Fabius Kiszely, prezent la eveniment.Târgul European al Castelelor se află la cea de-a cincea ediţie. AGERPRES / (A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Irina Poenaru, editor online: Irina Giurgiu)