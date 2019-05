Un urs care terorizează comuna Budureasa, filmat în acțiune. A dat iama în cotețele găinilor. |VIDEO

17:40

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a afirmat, într-o postare pe Twitter, că regretă demisia premierului britanic Theresa May, deoarece "lucrurile au devenit mai complicate". "Regret demisia prim-ministrului britanic Theresa May, al cărei angajament constructiv a fost apreciat de toate statele membre. Lucrurile au devenit mai complicate, iar soluţia trebuie să apară!", a scris […]