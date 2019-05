Individul care a încercat să jefuiască o bancă din Cluj acum un an a fost prins. Este un italian de 54 de ani

18:20

Leo Varadkar, premierul Irlandei a declarat vineri că se teme ca demisia premierului britanic Theresa May să nu facă Brexitul să intre într-o fază "foarte periculoasă" pentru Irlanda. În același timp, Jean Claude-Juncker a declarat că poziția UE nu s-a schimbat. ”Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a urmărit anunţul premierului Theresa May din această dimineaţă […] Post-ul Reacția liderilor UE după ce Theresa May a anunțat că demisionează: Nu va exista un acord mai bun apare prima dată în Libertatea.ro.