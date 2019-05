ApaNova atenţionează: Ploaie precum cea de vineri, din Capitală, apare o dată la 100 de ani

15:40

Evenimentul este destinat celebrităţilor, şi nu numai, însă din această cauză este nevoie de o ţinută cu adevărat specială pentru a ieşi în evidenţă în „marea” de glam şi rochii scumpe. Însă Kendall Jenner, în vârstă de 23 de ani, celebră datorită emisiunii Keeping Up With The Kardashian şi a carierei în modeling, a suprins invitaţii cu o ţinută marca Giambatistta Valli X H&M, de culoare roz, care i-a pus în evidenţă picioarele de invidiat. Actriţa Eva Longoria, în vârstă de 44 de ani, a purtat...