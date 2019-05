Una dintre căile de acces la staţia Aviatorilor, inundată în urma ploii torenţiale până în zona turnicheţilor

19:20

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Bârlad, că disputarea finalei SuperLigii CEC Bank, ediţia 2018-2019, în acest oraş este o onoare pentru sportul cu balonul oval din ţara noastră.''Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest meci aici. Este o finală inedită prin locaţie, pentru prima dată finala SuperLigii se va juca aici, la Bârlad. Acest loc înseamnă mult pentru sportul nostru, este o pepinieră, iar încununarea acestui campionat aici este o onoare. Doresc să felicit echipele, ştiu că mâine (sâmbătă) vor fi două confruntări acerbe, sper să vedem partide frumoase, pe care publicul să le urmărească în număr cât mai mare din tribune'', a declarat Petrache.Prezent la conferinţă, edilul Dumitru Boroş a menţionat că Primăria oraşului şi FRR au fost mereu în relaţii apropiate, el mulţumind Federaţiei pentru acordarea acestui eveniment. ''Ne-am pregătit pentru el, sperăm ca echipele să lupte frumos şi să avem o sâmbătă cu meciuri spectaculoase şi cât mai mulţi spectatori în tribune'', a spus Boroş.Căpitanii celor două echipe care îşi vor disputa finala mare, CSM Ştiinţa Baia Mare şi CSA Steaua, Marius Dănilă, respectiv Viorel Lucaci, s-au arătat încrezători în disputarea unui meci frumos, de calitate, care să placă publicului.''Noi am avut un an greu, dar iată că suntem aici. Avem zece finale la activ, jucăm acum cu Steaua pe care nu am învins-o până acum în acest sezon competiţional, dar sperăm să facem un meci bun şi să valorificăm şansa'', a spus ''zimbrul'' Marius Dănilă.''Ne bucurăm că am ajuns în finala mare, suntem pregătiţi şi abia aşteptăm ziua de mâine. Vrem să avem alături de noi cât mai mulţi spectatori, cărora sper să le răsplătim prezenţa cu un meci bun'', a menţionat stelistul Lucaci.În finala mică se vor confrunta Timişoara Saracens, actuala campioană, şi CSM Bucureşti, deţinătoarea Cupei României şi Cupei Regelui.''Suntem într-o postură inedită, una cu care Timişoara nu a fost obişnuită, aceea de a se lupta pentru locul trei. Nu este ceea ce am sperat în acest campionat, însă trebuie să valorificăm oportunitatea. Ziua de mâine va fi una în care vom da totul pe teren şi avem încredere că cel mai bun va câştiga'', a declarat Eugen Căpăţână, căpitanul ''sarazinilor'' din Banat.La rândul său, Adrian Ion, căpitanul ''tigrilor'', a menţionat: ''Am avut un sezon foarte bun, am cucerit două trofee însă ne-am împiedicat la final şi asta ne-a costat. Ne vom lupta pentru locul 3, iar meciul va fi cu siguranţă unul disputat pentru că este duelul orgoliilor rănite''.La conferinţă a participat şi unul dintre jucătorii de legendă ai rugbyului românesc, un produs 100% al rugbyului bârlădean, fostul internaţional Ovidiu Toniţa, în prezent jucător la CSM Bucureşti, care a participat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale.''Mă bucur tare mult că acest eveniment are loc la Bârlad. Am fost foarte entuziasmat când am auzit vestea, programarea finalelor SuperLigii CEC Bank este pentru toţi bârlădenii care iubesc sportul cu balonul oval o răsplată. Sper ca faptul că mă vor putea vedea pentru ultima dată pe teren, încheindu-mi cariera exact unde am şi început-o, să fie pentru ei o bucurie la fel de mare ca şi pentru mine'', a punctat Toniţa.Finala mică, dintre Timişoara Saracens şi CSM Bucureşti, se va disputa cu începere de la ora 11:00, iar finala mare, CSM Ştiinţa Baia Mare - CSA Steaua Bucureşti, de la ora 15:30, ambele meciuri pe Stadionul Municipal din Bârlad. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)