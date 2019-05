europarlamentare2019/Guy Verhofstadt, la mitingul Alianţei 2020 USR PLUS: Vom crea o nouă mişcare în Europa

22:30

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, candidat la europarlamentare, a declarat că proiectul Alianţei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci şi pentru reconstrucţia României, printr-o reformă a Constituţiei, investiţii în educaţie, sănătate şi infrastructură.El a adăugat că pentru atingerea mai rapidă a acestor obiective este necesară organizarea de alegeri parlamentare anticipate în acelaşi timp cu alegerile locale de anul viitor."O să mergem în Parlamentul European să-i reprezentăm pe toţi românii, indiferent unde locuiesc şi unde lucrează. Inclusiv pe cei care lucrează în alte ţări din Uniunea Europeană. Şi am realizat repede că nu-i suficient să facem asta şi că asta e doar aşa, un paleativ, un petec pe care-l putem pune pe rana asta a României, să-i ajutăm şi să-i susţinem pe românii care au fost nevoiţi să plece din ţară să muncească în altă parte. Şi am realizat că am gândit sănătos atunci când am format alianţa şi am spus că proiectul nostru nu e pentru 26 mai, nu e doar Parlamentul European, proiectul nostru e România, proiectul meu e România şi sunt convins că şi proiectul dumneavoastră e România şi reconstrucţia României. Şi trebuie să fiţi conştienţi că am pornit la drum să reconstruim România şi să însănătoşim România", a declarat Dacian Cioloş, vineri, la mitingul organizat de Alianţa 2020 USR PLUS în Parcul Izvor.Potrivit liderului PLUS, în toţi aceşti ani România a devenit "o casă părăsită, din care oamenii pleacă, lăsată aproape în paragină"."România a devenit o ţară captivă a unor politicieni care pun mâna pe putere ca să poată să fure şi ca să poată să-şi reprezinte interesele. Şi de aceea, pentru a depăşi acest moment, pentru a corecta lucrurile, pentru a reconstrui România, trebuie să începem cu fundaţia. Şi trebuie, în primul rând, să scăpăm de hoţie şi să scăpăm de incompetenţă şi pentru asta avem nevoie de justiţie, avem nevoie să repunem justiţia la locul ei şi de aceea e important ca pe 26 mai să mergem şi să votăm nu doar pentru candidaţii noştri la Parlamentul European, ci să votăm şi pentru referendum", a afirmat Cioloş.În opinia sa, trebuie realizată apoi şi o reformă a Constituţiei."Dacă vrem să reconstruim România trebuie să însănătoşim tot statul român. (...) Avem nevoie de o funcţie prezidenţială care să fie un arbitru în stat şi să stabilească, să joace un rol de echilibru în stat. De aceea va trebui să facem şi o reformă a Constituţiei dacă vrem să însănătoşim România", a spus Cioloş.El a apreciat, totodată, că pentru ca românii să-şi câştige demnitatea este nevoie şi de investiţii în Educaţie şi în Sănătate."În Educaţie avem nevoie nu doar de infrastructură, nu doar să construim şcoli şi grădiniţe (...), avem nevoie să redăm demnitatea educatorilor şi să atragem în învăţământ educatorii care simt că fac această meserie cu tragere de inimă şi pentru asta trebuie să depolitizăm educaţia, fără hoţi şi fără politicieni în educaţie. Educaţia trebuie lăsată să ne educe copiii cu cinste şi competenţă, nu să-i ducem cu autocarul la mitingurile PSD-ului", a afirmat Cioloş.Este nevoie şi de investiţii în Sănătate, nu doar în spitale, ci şi pentru a reda demnitatea medicilor, "a medicilor care vor să-şi facă meseria cinstit şi pentru oameni", a menţionat Cioloş.Acesta a punctat şi nevoia unor investiţii în infrastructură."Nu se poate ca în 2019 să auzim PSD-ul să spună că o să ne fure olandezii sau mai ştiu eu cine portul Constanţa, dar noi nu suntem încă în măsură să legăm portul Constanţa de Nădlac sau de Episcopia Bihor, să putem să legăm Marea Neagră de centrul Europei şi de vestul Europei", a afirmat Cioloş.Cioloş a menţionat şi nevoia legării Moldovei, printr-o autostradă, nu doar de România, ci şi de Occident, prin proiectul autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi."Deci o să reconstruim România reformând statul, investind în Educaţie, în Sănătate, în Infrastructură", a susţinut el.Preşedintele PLUS a explicat că toate obiectivele afirmate vor putea fi realizate folosind "oportunitatea" pe care o oferă următorul an şi jumătate."O să ne asumăm împreună să guvernăm România, pentru că vom câştiga alegerile care încep cu 26 mai. 26 mai e un început. (...) După 26 mai o să vină alegerile prezidenţiale. Vom merge la alegerile prezidenţiale cu proiectul de a reforma România, de a reforma Constituţia României şi de a reda demnitate funcţiei prezidenţiale, pentru ca niciun preşedinte al României, oricare ar fi el, să nu mai aibă cuţitul la gât din partea oricărui partid din Parlament", a spus Cioloş.El a subliniat că toţi cei care s-au angajat în USR PLUS trebuie să fie conştienţi că anul viitor la alegerile locale vor trebui propuşi 40.000 de candidaţi la consiliile locale, primării şi consilii judeţene."Asta înseamnă să ne luăm destinul în mâini, să ne asumăm administrarea la nivel local. Alegerile locale de anul viitor vor fi momentul în care România va scăpa de baronii locali. (...) Le vom arăta că putem găsi gospodari, cu adevărat oameni gospodari pentru România, de aceea va trebui să câştigăm şi alegerile locale pentru ca, apoi, să putem avea majoritatea parlamentară la alegerile de la sfârşitul anului viitor. Aş spune mai mult, haideţi, cu succesul pe care-l vom obţine la 26 mai, să cerem şi să ne organizăm pentru ca anul viitor, împreună cu alegerile locale, să organizăm şi alegeri parlamentare anticipate. Trebuie să scurtăm agonia României cu atât cât putem, cu cele şase luni şi începând cu anul viitor să putem să punem România în linie dreaptă în reconstrucţie. Pentru că noi, uniţi, nu doar salvăm România, uniţi reconstruim România, asta trebuie să facem şi asta vom face începând cu anul viitor. Acesta este proiectul pe care vi-l propune Alianţa 2020 USR PLUS", a mai declarat Cioloş. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)