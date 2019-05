Ei sunt câștigătorii celei de-a doua semifinale LIVE de la ”Românii au talent”

14:50

Actriţa, cântăreaţa şi modelul Zoe Kravitz, în vârstă de 30 de ani, fiica muzicianului Lenny Kravitz şi a actriţei Lisa Bonet, s-a căsătorit în secret cu Karl Glusman (31 de ani), potrivit US Weekly. Nu este clar când a avut loc evenimentul, Glusman ar fi cerut-o în căsătorie pe Kravitz în februarie 2018, potrivit news.ro.