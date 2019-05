Un piton uriaş înghite o pradă mai mare ca el şi scapă nevătămat

04:45

Fiecare dintre noi am fost în situaţii în care am fost desconsideraţi din diverse motive. Şi acest lucru nu ne-a pus deloc într-o postură confortabilă. Am trecut şi prin situaţii în care i-am desconsiderat pe alţii în baza unor prejudecaţi. Pentru a fi mai fericiţi, ar trebui să ne propunem să fim mai buni, să încercăm să îi înţelegem pe cei din jurul nostru, să ne conectăm minţile noastre cu ale lor.