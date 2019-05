ULTIMELE zbateri ale lui DRAGNEA: IOHANNIS a trimis bătăușii să ne intimideze

12:50

Foarte multe persoane au animale de companie, sunt persoane care iubesc cainii sau pisicile si sunt persoane care iubesc animalele mai exotice, cum ar fi diferitele specii de papagali sau pesti. Indiferent care sunt preferintele stapanilor de animale, fiecare reprezentant al regnului animal are rolul de a aduce o reala bucurie in fiecare familie.Insa animalele de companie nu sunt usor de crescut, deoarece, la fel ca oamenii, au foarte multe nevoi. De la hrana si atentie pana la controale medicale de rutina, care le ajuta sa isi mentina sanatatea si sa fie in cea mai buna forma!Pe langa bucuriile pe care le aduc in viata oricarei persoane, animalele de companie reprezinta o responsabilitate destul de mare, pe care nu toata lumea este pregatita sa si-o asume. De ce sa iti iei un animal de companie Te mentine in forma Din moment ce animalele de companie aduc foarte multa responsabilitate, cu siguranta ele te vor mentine in forma. De exemplu, cainii au nevoie zilnic sa faca miscare. Asadar, daca vrei sa iti cumperi un caine, vei iesi periodic in parc sau in cartierul de resedinta. Iti alina singuratatea Numeroase studii au aratat beneficiile pe care le au animalele de companie pentru persoanele singure. Ele iubesc neconditionat si se bucura de fiecare data cand isi vad stapanul. Sunt potrivite si pentru familii mai numeroase, pentru familii cu copii sau pentru familii care au nevoie de mai multa iubire in viata lor. Ajuta la reducerea nivelului de stres Viata de zi cu zi aduce foarte mult stres si provoaca anxietate, insa studiile au demonstrat ca animalele de companie ajuta la reducerea nivelului de stres. Este suficient doar sa petreci mai mult timp cu micul patruped si cu siguranta te vei simti mult mai bine.Desigur, exista multe motive pentru care sa iti iei un animal de companie, insa cat de mult esti pregatit/a sa iti asumi aceasta responsabilitate?La fel ca noi, si animalele de companie se imbolnavesc, iar unele tratamente nu sunt deloc ieftine. Orice vizita la farmacia veterinara sau la un magazin cu hrana pentru animale poate aduce costuri foarte mari. Totodata, ingrijirea animalelor nu se rezuma doar la hrana si tratamente medicamentoase, ele au nevoie de accesorii, cosmetice, produse hormonale, vitamine si multe alte produse.Sa vedem, asadar, ce incasari au firmele care pun la vanzare hrana, accesorii si tratamente pentru animale! Cat de mult avem grija de animalele de companie? Daca inainte cu cativa ani cabinetele veterinare, magazinele cu hrana pentru animale sau magazinele cu accesorii pentru animale nu erau atat de numeroase, in ziua de azi se poate vorbi despre o competitie si in acest domeniu. Ofertele sunt tot mai mari, exista foarte multi producatori si distribuitori de hrana, accesorii si tratamente pentru animale, iar preturile si calitatea serviciilor si a produselor sunt extrem de importante pentru clienti, detinatorii de animale de companie.Insa afacerile sunt destul de profitabile, lucru care se poate observa la o simpla analiza a unor firme care vand sau distribuie hrana, tratamente si accesorii pentru animale. MONTERO VET SRL Montero Vet SRL are o vechime de 20 de ani pe piata din Romania. Si-a inceput activitatea in anul 1999 cu un plan de distributie locala, un depozit si o farmacie veterinara, ajungand in prezent un nume important in acest segment. In prezent, Montero Vet detine sase depozite (Bucuresti, Brasov, Craiova, Timisoara, Iasi, Zalau) si un portofoliu de peste 1.000 de clienti (clinici, cabinete veterinare, farmacii, pet shop-uri si ferme zootehnice). Afacerile merg bine pentru compania Montero Vet, deoarece compania a atins in anul 2017 o cifra de afaceri in valoare de 32 de milioane RON, cu 12% mai mare fata de anul 2016. Nici in ceea ce priveste profitul nu sta rau, acesta atingand in anul 2017 suma de 2 milioane de RON, cu 150% mai mult fata de anul 2016. Potrivit statisticilor financiare, marja de profit a companiei in 2017 era de 6,4%. SALVAVET COMIMPEX SERVICII VETERINARE SPECIALE SRL Potrivit informatiilor disponibile pe www.salvavet.ro, departamentul de Distributie al companiei Salvavet Servicii Veterinare Speciale SRL a luat nastere in anul 1997, ocupand la vremea aceea un loc intre primii distribuitori pe piata dedicata comertului cu medicamente si hrana pentru animale diun Romania.Afacerile au crescut exponential pentru compania Salvavet, aceasta perfectionandu-se continuu si remarcandu-se prin seriozitate si profesionalism. Mai mult decat atat, parteneriatele incheiate de aceasta companie a dovedit ca Salvavet este un furnizor de incredere, iar incasarile inregistrate au atins sume destul de mari. Astfel, cifra de afaceri a companiei in 2017 era nici mai mare, nici mai mica de 27 de milioane RON, in crestere cu 2% fata de anul precedent. Din pacate, profitul companiei nu a fost foarte mare. Astfel, in 2017 Salvavet a inregistrat un profit de 960 mii RON, in scadere cu 13% fata de anul 2017. Marja de profit inregistrata intre anii 2016 si 2017 a companiei era de 3,6%. VETERIN DISTRIBUTION SRL Conform informatiilor disponibile pe www.veterindistribution.ro, Veterin Distribution SRL este o companie cu capital 100% romanesc, infiintata in martie 2012.VD are o echipa de specialisti cu experienta in vanzarea si promovarea produselor de uz veterinar, cat si aditivilor furajeri (inlocuitori de lapte, grasime vegetala, acidifianti, etc). Firma are foarte multe produse, acestea fiind distribuite la clientii finali prin reprezentantii proprii sau prin firmele de curierat rapid. Desi are o vechime mai mica pe piata din Romania, afacerile merg foarte bine pentru VD. Astfel, compania a inregistrat in anul 2017 o cifra de afaceri de 12,3 milioane de RON, fiind in crestere cu 53% fata de anul 2016. Si profitul companiei a fost in crestere in anul 2017, acesta inregistrand suma de 740 mii RON, cu 74% mai mult fata de anul 2016. Marja de profit a companiei in anul 2017 a fost de 7%.Te-ar putea interesa si: Romanii si televizorul, o prietenie sincera. Cat castiga televiziunile!Te-ar putea interesa si: 45% din populatia tarii poarta ochelari de vedere. Ce profit aduce clinicilor!RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. 