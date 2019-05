Oana Lis, ce coșmar! Cine a ataca-o pe blondină. “O experiență groaznică!”

20:20

Cel puţin opt persoane au fost rănite în urma unei explozii produse vineri după-amiază în oraşul Lyon, situat în estul Franţei, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate. Deflagraţia s-a produs în zona Victor Hugo, în apropierea Pieţei Bellecour, în centrul oraşului Lyon, anunţă surse citate de cotidianul Le Figaro şi de postul BFMTV.