Românii vor avea parte de o nouă minivacanţă. Când sunt programate liberele

Traficul în zona centrală a Capitalei este restricţionat, sâmbătă, pentru desfăşurarea evenimentului "Dinner in the Sky" şi a unui marş cu biciclete. Alte restricţii sunt valabile, în tot weekend-ul, în zona fântânilor din Piaţa Unirii, unde are loc "Simfonia Apei”.