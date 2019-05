Salvaţi Copiii România: Peste 5.000 de copii au dispărut de acasă în ultimul an

12:10

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că nu din cauza adversarei de luni, din etapa a 13-a a play-out-ului, FC Botoşani, formaţia sa nu a reuşit să se califice în play-off-ul Ligii I, ci din cauza propriilor greşeli.Tehnicianul îşi doreşte o victorie cu FC Botoşani pentru ca Dinamo să se menţină pe prima poziţie în clasamentul play-out-ului."Plecăm de astăzi, vom sta două seri la Botoşani. Nu am probleme de lot, vor face deplasarea toţi jucătorii, 20 de inşi. La Botoşani ne aşteaptă un meci foarte greu. Iar începem, că din cauza lor nu am ajuns în play-off... nu din cauza lor, ci din cauza noastră, pentru că noi am greşit. Suntem încă pe primul loc cu Mediaş, la acelaşi număr de puncte şi e clar că ne dorim să câştigăm acolo. Nici ei nu au meci uşor, dar la felul în care joacă Mediaş acum are şanse mari să câştige la Călăraşi", a declarat Rednic.Antrenorul va folosi în partida cu FC Botoşani toţi jucătorii convocaţi la loturile naţionale pentru a putea fi pregătiţi."Surprize în echipă nu vor fi, pentru că voi da în continuare încredere jucătorilor de echipă naţională. Cei care sunt deja convocaţi şi unii dintre ei sunt pe lista selecţionerilor. Asta e strategia noastră şi e normal să îi susţinem. Cred că va juca şi (Denis) Ciobotariu, pentru că acum nu mai este aşa multă presiune. Contra a procedat aşa pentru că este decisiv, dacă pierzi acolo şansele sunt foarte mici, altfel rămâi cu şansele de calificare. Ai nevoie de jucători cu experienţă şi Nistor este un jucător care poate să facă diferenţa. Pentru Nistor nu am avut nicio ofertă, pentru Montini am avut, dar cu siguranţă nu vor pleca", a mai spus Mircea Rednic.Partida FC Botoşani - Dinamo, din cadrul etapei a 13-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa luni, de la ora 21:00. (V/autor: Adrian Ţone; editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)