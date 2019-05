VIDEO/ Balada ciobanului Gheorghe din Teleorman pentru europarlamentare: „Ăștia tineri, mergeți de votați. Eu rămân pe câmp, dar voi să profitați“

10:20

Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor de la PAOK Salonic, campioana și câștigtoarea Cupei Greciei din acest sezon are un nou motiv de bucurie. Matei, fiul lui, își creștinează azi, în București, fetița, pe micuța Zoe, care are de cinci luni. Evenimentul are loc la Biserica Sf. Visarion, din Capitală, de la ora 17.00. Antrenorul e de […] Post-ul Botez în familia Lucescu. Matei, fiul antrenorului, o creștinează azi pe micuța Zoe apare prima dată în Libertatea.ro.