Cutremur mare în România. Alarmă de la INFP. S-a înregistrat imediat

Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale în urmă cu mult timp și miza pe susținerea tuturor partidelor de dreapta. Doar că alianța USR-PLUS are alte planuri și acestea au fost concepute în laboratoarele unor oameni cu greutate pe scena politică încă de mai bine de un an de zile, au dezvăluit surse pentru Capital. Călin Popescu Tăriceanu se visează și el președinte, însă PSD vrea candidat propriu. Ori în acest context, ALDE nu are nicio șansă în lupta pentru fotoliul de președinte.