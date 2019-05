Un şofer drogat a intrat cu mașina într-o shaormerie din Târgu Jiu, după o urmărire în trafic!

12:40

Vladimir Drăghia și-a amintit de unul dintre momentele care l-au marcat în cel mai frumos mod, acela când, în urmă cu un an, ieșea învingător la show-ul de televiziune Exatlon România, transmis de Kanal D. La un an după ce a devenit câștigătorul primului sezon al concursului Exatlon România, Vladimir Drăghia a transmis un mesaj […] Post-ul Declarația lui Vladimir Drăghia la un an după ce a câștigat concursul Exatlon apare prima dată în Libertatea.ro.