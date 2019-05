Harghita: Muzicieni cunoscuţi susţin concerte caritabile pentru copiii talentaţi din sistemul de protecţie socială

13:40

Aproximativ 96.000 de lei vor ajunge, în acest an, prin intermediul unor asociaţii caritabile, la copii dezavantajaţi din întreaga ţară, suma fiind colectată în cadrul ediţiei din acest an a proiectului naţional educaţional de voluntariat şi caritate "Petale-n vânt", iniţiat de Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău, în parteneriat cu 128 de instituţii şi unităţi de învăţământ din 20 de judeţe. Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRES"Proiectul presupune realizarea de ateliere de confecţionat produse hand-made, presupune realizarea de târguri, expoziţii şi participarea la concursul final. Produsele sunt confecţionate de profesori împreună cu elevii sau în timpul liber al copiilor, acasă, sunt adunate şi donate celor care participă la târguri. Sumele care se adună din donaţii sunt dăruite unor beneficiari. Anul acesta avem 16 beneficiari şi 20 de judeţe participante", a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, unul din coordonatorul acţiunii, Alina Cotoi. Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRESPotrivit acesteia, s-a urmărit astfel oferirea unui sprijin financiar copiilor din centre de plasament sau unor asociaţii nonprofit care au în grijă copii dezavantajaţi, identificate de fiecare judeţ partener. Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRES"Am realizat din nou ateliere hand-made, am realizat târguri şi am implicat în aceste activităţi peste 1.000 de profesori şi, cred eu, zeci de mii de elevi. Amploare proiectului este tot mai mare, an de an. Dacă anul trecut am adunat undeva peste 80.000 de lei şi i-am donat la 12 asociaţii din ţară, de data reuşim ca circa 96.000 de lei să-i direcţionăm către asociaţii ai căror copii au nevoie de ajutorul nostru. Plăcerea că ajutăm, dorinţa elevilor de a simţi că lucrează pentru cineva, reuşita profesorilor de a atrage elevii din munca pe calculator şi distracţiile pe telefon, toate aceste sunt, ceea ce noi numim, "Petale-n vânt". Este o muncă enormă, an de an, este o investiţie de timp, de resurse, imensă. În schimb ceea ce ne recompensează pe cale spirituală, modul în care noi ne simţim, chiar astăzi, cred că acesta este lucru cel mai valoros pe care un proiect educaţional poate să îl dea societăţii, a adăugat sursa citată.Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău a găzduit, sâmbătă, Concursul Naţional "Festivalul Produselor Handmade", din cadrul proiectului "Petale-n vânt".Foto: (c) Sebastian Olaru / AGERPRESParticipanţi din 16 judeţe şi-au prezentat activitatea în cadrul unor standuri, organizatorii pregătind la rândul lor activităţi variate - desen cu cretă colorată, pictură pe faţă, karting, karaoke, demonstraţii de majorete, modelare de desene, concursuri sportive, pentru a marca încheierea cu succes a celei de-a cincea ediţii a proiectului. AGERPRES / (A - Sebastian Olaru, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)