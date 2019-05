Aproape 19 milioane de români sunt așteptați mâine la vot. Câți sunt din străinătate

14:10

Însărcinată în 7 luni, deși nu pare - are în continuare o siluetă trasă prin inel și un pic de burtă -, Anca Serea și-a făcut apariția la petrecerea revistei VIVA!, unde ne-a povestit ce mai e nou în viața ei. Mama-eroină din showbiz, am aflat noi, nu mai are loc în casă, de câți […] Post-ul Anca Serea nu mai are loc în casă, înainte de nașterea celui de-al șaselea copil! Ce modificări trebuie să facă repede apare prima dată în Libertatea.ro.