Melania Medeleanu, în lacrimi după ce a fost nevoită să răspundă la o întrebare intimă

10:10

Foarte puțini cunosc un amănunt foarte important din viața fostului creator de modă Răzvan Ciobanu. El a locuit într-un imobil de lux, la un moment dat, numai că a fost obligat să părăsească respectivul imobil. Din ceea ce spun cei care l-au cunoscut îndeaproape pe Răzvan Ciobanu, apartamentul de lux în care acesta a locuit […] The post Incredibil. Motivul pentru care Răzvan Ciobanu a fost dat afară din casa de lux în care locuia appeared first on Cancan.ro.