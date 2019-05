Documentarul AGERPRES 'Descoperă România cu Peter Hurley', prezentat în cadrul Festivalului Culturii Românilor de Pretutindeni

22:10

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor. Prezentăm mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.Trofeul Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-HoMarele Premiu al Juriului: "Atlantique", de Mati DiopPremiul Juriului: "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bucurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano DornellesMenţiune specială: "It Must Be Heaven", de Elia SuleimanPalme d'Or onorific: Alain DelonPremiul pentru regie: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Le Jeune Ahmed")Premiul pentru scenariu: Celine Sciamma ("Portrait de la jeune fille en feu")Premiul de interpretare feminină: Emily Beecham ("Little Joe", de Jessica Hausner)Premiul de interpretare masculină: Antonio Banderas ("Dolor y gloria", de Pedro Almodovar)Trofeul Camera d'Or: "Nuestras Madres", de Cesar DiazPalme d'Or pentru scurtmetraj: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis KekatosMenţiune specială pentru scurtmetraj: "Monstruo Dios", de Agustina San Martin. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Festival de Cannes/Facebbok.com Citiţi şi: *Cannes 2019 - Filmul "Nuestras Madres" a câştigat trofeul Camera d'Or *Cannes 2019 - Celine Sciamma a câştigat premiul pentru scenariu *Cannes 2019 - Actriţa Emily Beecham, recompensată cu premiul de interpretare feminină *Cannes 2019 - Cineaştii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, recompesaţi cu premiul pentru regie *Cannes 2019 - Filmele "Les Miserables" şi "Bacurau" au câştigat Premiul Juriului *Cannes 2019 - Actorul Antonio Banderas a câştigat premiul pentru interpretare masculină *Cannes 2019 - Filmul "Atlantique", recompensat cu Marele Premiu al Juriului *Cannes 2019 - Filmul "Parasite", regizat de Bong Joon-Ho, a câştigat trofeul Palme d'Or