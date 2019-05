ASTRA - VIITORUL 1-2 // Denis Alibec, DĂRÂMAT după finala Cupei: „Așa pățesc mereu, mă accidentez în meciuri importante”

21:50

Simona Halep apare în ultima reclamă a companiei Nike, difuzată chiar în prima zi de Roland Garros.Descrierea reclamei Nike cu Simona Halep:„Niciodată nu ești prea mic ca să visezi la lucruri mari!” Just do it. Când era copil, Simona Halep i-a spus lumii că vrea să fie o jucătoare incredibilă de tenis, dar toți au râs. Au spus că e prea micuță. Știți ce ne-a spus Simona nouă? Că au avut dreptate. Mărimea chiar contează. ...