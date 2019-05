Ziua Românilor de Pretutindeni

03:20

Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, sâmbătă seara, după câştigarea Cupei României, că a folosit 6 jucători sub 21 de ani şi cu toate acestea a dominat Astra Giurgiu, adversara din finala de la Ploieşti, "de la cap la coadă"."Ştiam că întâlnim o echipă cu foarte mult talent şi că trebuie să dăm noi ritmul. Am avut răbdare, chiar dacă am primit un gol în prima repriză şi apoi a trebuit să îi desfacem. Iar jucătorul meciului, Virgil Ghiţă, a fost fantastic azi şi cred că a făcut diferenţa. Cei de la Astra nici nu au intrat în careul nostru. A fost doar o fază, atât. Cu Astra noi am jucat cu 6 jucători sub 21 de ani. Şi am dominat Astra de la cap la coadă. Ne-am impus ritmul, am impus intensitatea jocului aşa cum am vrut noi", a spus el."Sunt fericit, fericit, fericit, începem să câştigăm trofee, să adunăm public şi sper ca în continuare să construiesc ceva frumos în următorii 10 ani. Titlul a fost un miracol pentru noi, Cupa României e mai uşor să o câştigi. Dar este un trofeu important pentru toţi, pentru mine, pentru că şi eu încerc să câştig cât mai multe trofee ca antrenor. Ca să plec în străinătate sunt foarte scump... dacă vrea cineva, să vină să mă caute, dar sunt scump şi bun. Cred că am învăţat multe. Însă nu o luaţi aşa, mai mă laud şi eu câteodată singur, dar rămân acelaşi om modest", a adăugat Hagi.Tehnicianul susţine că schimbarea portarului Valentin Cojocaru cu Arpad Tordai la pauza meciului cu Astra Giurgiu a fost o decizie foarte bună. "Îi felicit pe toţi jucătorii, chiar şi pe Cojocaru, deşi m-a supărat foarte tare la pauză, dar ne-a ajutat şi el. A făcut o greşeală mare la gol, dar am avut tăria să îl înlocuiesc cu Arpad Tordai, care a făcut un meci foarte bun. Ştiţi că eu sunt imprevizibil, dar cred eu că am făcut o mutare bună, o mutare justă, pentru că Tordai a făcut un meci bun. Eric (n.r. - autorul golului victoriei) e un jucător frumos, arată mai bine, dar are obiectiv să mai scadă vreo 2-3 kilograme. El e şeful, e numărul 1 în vestiar, el şi Achim. E un băiat super, cu o inimă foarte bună, e pe jumătate e român de-al nostru", a menţionat antrenorul.Gheorghe Hagi îşi doreşte ca FC Viitorul să se califice în grupele Europa League în sezonul următor: "Vom încerca să facem ceva şi în Europa, pentru că am căpătat experienţă. Gândul mă duce să facem ceva ca să jucăm acolo şi să intrăm în grupele Europa League. Nimic nu e imposibil în viaţă, important să ai credinţă şi curaj, iar lucrurile astea mie nu-mi lipsesc".El spune însă că sistemul actual folosit de UEFA în cupele europene dezavantajează echipele româneşti şi cataloghează ca lipsă de respect faptul că deţinătoarei titlului din ţara noastră nu îi este acordat un loc în grupele Champions League."România e o ţară bogată, e a şaptea în Europa ca populaţie, dar pe noi nu ne lasă să jucăm în Liga Campionilor. La UEFA scrie fair-play pe uşă, dar de ce ne trimit în lumea a treia a fotbalului? Dacă joci în grupele Champions League ai 40 de milioane de euro, bani care ar intra la noi în ţară. Dar ne-au făcut din pix şi jucăm trei tururi preliminare. Nu se poate. Ajax a jucat semifinală de Liga Campionilor şi e trimisă să joace 2 tururi preliminare, cum e posibil aşa ceva? Iar alte ţări au 4-5 echipe. Păi pe noi de ce ne aruncaţi afară? De ce nu ne primiţi? Ce am făcut de am ajuns afară? Nu e drept, nu e corect sub nicio formă. Noi plătim pentru drepturile TV la Liga Campionilor şi Europa League bani mulţi. Păi noi ce facem, dăm afară bani şi în ţară nu se întoarce niciun ban? Noi plătim drepturi TV afară vreo 20 de milioane de euro, dar ratingul la Liga I e mai mare decât Champions League. Ei s-au dezvoltat şi ne noi ne-au aruncat în spate, ne-au făcut din pix. E lipsă de respect şi discriminare. Iar eu nu accept, pentru că nu e fair-play. Şi noi avem echipă campioană care trebuie să joace în grupe. Să ne dea şi nouă 20-30 de milioane, că la alţii le dă câte 100-150 de milioane. Cum să mai concurăm noi cu ei? Suntem în Uniunea Europeană, dar de ce nu suntem şi la fotbal? Mai întreabă unii de ce clachează jucătorul român afară... păi cum să nu clacheze, dacă el nu joacă în cupele europene, nu are meciuri şi experienţă? Ne-au aruncat afară din Europa şi nu e normal. România e o ţară puternică, o ţară care a demonstrat că poate în fotbal, la fel ca Bulgaria, Serbia, Croaţia, Olanda... Dar cum să ţinem jucătorii dacă nu avem bani? Dacă suntem egali şi competiţia se numeşte în continuare Liga Campionilor atunci toate campioanele să joace în Liga Campionilor", a precizat Hagi.FC Viitorul Constanţa a cucerit în premieră Cupa României la fotbal, în urma victoriei obţinute în faţa echipei Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), după prelungiri, în finala jucată sâmbătă seara, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti. Pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi acesta este al doilea trofeu din palmares, după titlul de campioană câştigat în 2017.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)