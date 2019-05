Gușă intervine în scandalul dintre Hagi și CTP. „A făcut o dublă greșeală la serviciu”

13:00

Se pare ca exista o corelatia cuantica, asa numitul entanglement cuantic, intre cuarcii dintr-un proton. Acest rezultat, obtinut in mod indirect de catre experimentul CMS de la marele accelerator LHC, daca va fi confirmat, este extrem de important, intrucat ar putea contribui la dezlegarea misterului fortei nucleare dintre cuarci, care nu pot fi izolati – apar in pereche cu un anticuarc sau in tripleti.