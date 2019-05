europarlamentare2019/Firea: Visez la politicieni demni de sacrificiu personal pentru România

12:50

Cântăreaţa şi actriţa Nancy Sinatra a crescut având ca model uriaşul talent al tatălui ei, Frank Sinatra. A fost familiarizată de copil cu muzica şi filmul, astfel încât hotărârea ei de a urma o carieră artistică a venit firesc.***Nancy Sinatra s-a născut la 8 iunie 1940, în Jersey City, New Jersey. Este cea mai mare dintre cei trei copii pe care Frank Sinatra i-a avut cu prima soţie, Nancy Barbato Sinatra. Cariera ei a început în 1960, când a debutat în The Frank Sinatra Timex Show, conform site-ului www.biography.com. Sursa foto: NANCY SINATRA / facebook.comÎn 1966, single-ul lansat de ea "These Boots Are Made for Walkin' " a ajuns pe primele locuri în topurile americane. Apoi a avut apariţii în filme - "The Ghost in the Invisible Bikini" (1966), "Last of the Secret Agents?" (1967), "The Wild Angels" (1967) şi "Speedway" - cu Elvis Presley (1968), dar şi în emisiuni de televiziune - "The Smothers Brothers Show", "The Ed Sullivan Show", "The Man From U.N.C.L.E.". A devenit producător al emisiunii "Movin' With Nancy".Paralel cu actoria, a continuat să cânte, cele mai multe hituri ale sale fiind produse de Lee Hazlewood - "How Does That Grab You, Darlin?", "Sugar Town". A înregistrat tema filmului din seria James Bond "You Only Live Twice" şi a înregistrat împreună cu tatăl ei hitul "Somethin' Stupid". Alte melodii cunoscute lansate de Nancy Sinatra au fost "Sand", "Summer Wine" şi "Some Velvet Morning".A scris două cărţi despre tatăl ei - "Frank Sinatra, My Father" (1985) şi "Frank Sinatra: An American Legend" (1998).În 1994, la 54 de ani, artista a revenit pe piaţa muzicală cu albumul "One More Time", urmat, în 2003, de albumul "Nancy & Lee 3", iar în 2004, de albumul "Nancy Sinatra".În 2006, Nancy Sinatra a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar anul următor a avut un show radio săptămânal numit "Nancy for Frank". În 2009, a lansat "Cherry Smiles - The Rare Singles", precizează site-ul www.biography.com.***Frank Sinatra (Francis Albert) s-a născut la Hoboken, New Jersey, la 12 decembrie 1915. Când era elev la Şcoala Superioară din Demarest, a făcut parte din corul şcolii, concomitent practicând şi boxul. La 14 ani scria la ziarul local "Jersey Observer". După ce a studiat un an la Institutul Drake, a dorit să devină ziarist, dar, ulterior, a optat pentru o carieră în muzică. Sursa foto: Frank Sinatra / facebook.comPrimele succese le-a obţinut ca membru al cvartetului vocal "The Hoboken Four". În 1937, acest cvartet a obţinut premiul întâi la concursul interpreţilor amatori, organizat de radio, cu melodia "Night and Day". În 1939, Sinatra a fost solist în orchestra lui Hary James, cu care a realizat şi primele înregistrări, iar în 1940, a debutat cu orchestra lui Tommy Dorsey, cu care a cântat până în 1942, când a început cariera solo, potrivit site-ului www.biography.com.În anii '40, devenise una dintre cele mai mari atracţii ale radioului, ale spectacolelor de varietăţi şi unul din cântăreţii cu cele mai multe discuri vândute. Primele sale succese cinematografice, în musicaluri ca "Anchors Aweigh" (1945) şi "On the Town" (1949), i-au sporit şi mai mult popularitatea. Prin rolul soldatului Maggio (1953), în filmul "From Here to Eternity" (1953), s-a dovedit a fi un actor de mare talent, fiindu-i decernat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar şi Globul de Aur la aceeaşi categorie, potrivit site-ului imdb.com. Calităţi de excelent actor a dovedit şi în următoarele filme, "Suddenly" (1954) şi "The Man With the Golden Arm" (1955, nominalizat la Oscar). În 1964, a debutat ca regizor cu filmul "None but the Brave", iar din 1957, a devenit şi producător. A apărut la televiziune în spectacole de genul "Our Town", "Sinatra Specials" şi "Frank Sinatra Show". În paralel, şi-a continuat cariera de solist. După 1953, a cântat şi a înregistrat, folosind aranjamente realizate de Nelson Riddle, Billy May şi Gordon Jenkins. Dintre şlagărele sale amintim: "New York, New York", "Chicago", "Come Fly with Me", "My Blue Heavens", "Ol' Macdonald", "The Lady is a Tramp", "Three Coins in the Fountain", "Witchcraft", "I've Got You Under My Skin", "My Kind of Town", "Autumn in New York", "Stranger in the Night", "L.A Is My Lady". În 1961, a înfiinţat casa de înregistrări "Reprise". În asociere cu Warner Bros., care a cumpărat, mai târziu, "Reprise", Frank Sinatra a înfiinţat, de asemenea, propria sa companie de producţie de film independent, Artanis. După o scurtă pauză la începutul anilor '70, Sinatra a revenit pe scena muzicală cu albumul "Ol' Blue Eyes Is Back" (1973). La sfârşitul anului 1986, a scos un CD intitulat "The Voice". În 1993, la vârsta de 77 de ani, a câştigat fani noi, mai tineri, odată cu lansarea colecţiei "Duets", între cei 13 artişti alături de care a înregistrat numărându-se Barbra Streisand, Bono, Tony Bennett, Aretha Franklin. Albumul a fost un succes important. Frank Sinatra a evoluat în concert pentru ultima dată în 1995, la Ballroom Palm Desert Marriott, din California.A jucat în aproximativ 80 de filme, iar rolul pentru care a obţinut Oscarul i-a relansat cariera, apărând în următorii ani în musicaluri şi filme dramatice. Dintre filme amintim: "The Tender Trap" (1955), "Not As a Stranger" (1955), "Guys and Dolls" (1955), "High Society" (1956), "Pal Joey" (1957), "Some Come Running" (1958), "Ocean's Eleven" (1960), "The Devil at Four O'Clock" (1960), "The Manchurian Candidate" (1962), "Four for Texas" (1963), "Tony Rome" (1967), "The Detective" (1967), "The Lady in Cement" (1967), "Dirty Dingus Magee" (1970), "The First Deadly Sin" (1981). Sursa foto: Frank Sinatra / facebook.comÎntre premiile şi distincţiile primite, se numără: o stea pe Hollywood Walk of Fame (1960), Cetăţean de onoare al oraşului Chicago (1975), Doctor Honoris Causa al Universităţii Nebraska (1976), Crucea de onoare Clasa I pentru ştiinţă şi artă (1984) (Austria), Medalia libertăţii (1985).A murit la 14 mai 1998, în urma unui atac de cord. După moartea sa, criticul muzical american Robert Christgau l-a numit "cel mai mare cântăreţ al secolului XX", potrivit biography.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea)