europarlamentare2019 Danemarca: Premierul Lars Lokke Rasmussen a votat pentru fiul său

14:20

Alţi eurosceptici s-au declarat gata, duminică, să-i succeadă premierului britanic Theresa May în funcţia de lider al Partidului Conservatorilor, pe fondul informaţiilor că forţele conservatoare moderate au lansat o campanie pentru a-l opri pe favoritul cursei, fostul ministru de externe Boris Johnson, informează dpa şi Reuters."Cred că pot oferi leadershipul ferm şi tolerant de care are nevoie ţara noastră", a declarat Andrea Leadsom, care a demisionat miercuri din funcţia de ministru pentru relaţia cu Parlamentul, pentru a protesta împotriva planurilor Theresei May privind Brexitul, cu două zile înainte ca May însăşi să-şi anunţe demisia. "Voi fi mândră să conduc marele nostru partid şi să servesc ca premier", a notat Leadsom, 56 de ani, într-o postare pe Twitter.Ea şi Johnson, 54 de ani, s-au numărat printre candidaţii care au pierdut în faţa Theresei May la precedentele alegeri pentru conducerea Partidului Conservator, în 2016, la scurt timp după ce David Cameron şi-a pus singur "capul sub sabie", după ce britanicii au refuzat să-i susţine campania Remain, pentru rămânerea Marii Britanii în UE, în cadrul unui referendum asupra Brexitului.Un alt candidat din 2016, ministrul pentru mediu Michael Gove a anunţat duminica aceasta că va candida pentru a o înlocui pe Theresa May în funcţia de premier, potrivit Sky News. "Pot confirma că îmi voi înainta candidatura pentru a fi premier în această ţară", a spus Gove pentru jurnaliştii de la Sky News, în timpul unui interviu oferit lângă locuinţa sa. "Cred că sunt gata să unesc Partidul Conservator şi cel Unionist, gata să realizez Brexitul şi gata să conduc această măreaţă ţară", a adăugat el.Johnson a renunţat la cursă în 2016 după ce a fost criticat de Gove, fost prieten şi aliat.Potrivit presei britanice, conservatorii moderaţi au demarat din nou campania "stop Boris". Johnson a fost supus "unui tir de atacuri din partea rivalilor săi pentru rolul de lider, în condiţiile în care cursa pentru înlocuirea lui May a devenit tot mai vehementă", relatează Sunday Times.Unul dintre contracandidaţii lui Johnson pentru sprijinul euroscepticilor conservatori, fostul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, şi-a promovat "planul pentru schimbare şi pentru o Mare Britanie mai echitabilă" în Mail on Sunday.Un alt pretendent, Esther McVey, pledează pentru o "despărţire curată".AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Mihaela Toth, editor online: Ada Vîlceanu)