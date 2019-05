VIDEO Aurelian Temişan a votat direct de la aeroport: „Sperăm ca România să-şi refacă imaginea în faţa Europei”

13:20

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a votat, duminică, în Ilfov, la alegerile europarlamentare. Aceasta s-a prezentat la secţia de vot împreună cu familia sa, primarul Florentin Pandele şi cei doi copii. "Am votat! Aşa cum am făcut mereu, de la 18 ani. Fără să mă împingă altcineva. Sau ca să fiu cool ori...pe val! Am votat […] Post-ul Gabriela Firea, după votul la alegerile europarlamentare: „Am votat! Aşa cum am făcut mereu, de la 18 ani. Fără să mă împingă altcineva. Sau ca să fiu cool ori…pe val!” apare prima dată în Libertatea.ro.