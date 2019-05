Pensionară, către soțul Olguței Vasilescu: ”Ești obraznic”. VIDEO

14:20

Premierul Viorica Dăncilă, mesaj de ultimă oră după votul de la alegerile europarlamentare. Dăncilă a scris pe Twitter despre votul data astăzi explicând că a votat pentru Parlamentul European cu încredere în viitorul acestuia, subliniind că statele UE au nevoie de lideri care își iubesc țara. "I voted for the #EuropeanParliament elections being confident in the future of the European project. #EU Member States need dedicated leaders who love their country while being strongly attached to the European values. A good #Romanian citizen is a good European one. #may26", a scris Viorica Dăncilă pe Twitter.