ROLAND GARROS / Sorana Cîrstea joacă prima dintre românce la Roland Garros » La ce oră evoluează ceilalți sportivi români

Cristina Andreea Mușat este cunoscută de fanii muzicii de la noi sub numele de Amna. O prezență cu adevărat non-conformistă în showbiz-ul autohton, găsind în permanență noi modalități de a se reinventa, reușește să își uimească mereu publicul.Are 35 de ani și s-a născut în Slatina. A devenit cunoscută odată cu lansarea hitului "Tell Me Why", în colaborare cu Tom Boxer, dar și pentru colaborările cu What's Up și Dorian Popa. ...