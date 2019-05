Orban: Începând de astăzi niciun lider politic nu mai are voie să vorbească despre amnistie

21:50

„Eu nu am spus niciodată că vreau să candidez la funcţia de preşedinte al României. Mi-au cerut-o în ţară şi mulţi colegi. Cu totul întâmplător la mine termenele sunt programate în funcţie de evenimentele politice. Cred că în curând PSD trebuie să îşi desemneze un potenţial candidat. Am înţeles că ALDE îşi susţine pe domnul Tăriceanu şi trebuie făcută o analiză care candidat are cele mai mari şanse să scape de Iohannis de la Cotroceni", a declarat Liviu Dragnea. Acesta a nominalizat şi doi posib...