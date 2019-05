Dragnea: Solicit premierului să nu-şi depună mandatul

19:50

Preşedintele organizaţiei judeţene Botoşani a PSD, senatorul Doina Federovici, a aşteptat aproximativ jumătate de oră la secţia de votare 64 din municipiul Botoşani pentru a putea să îşi exprime dreptul de vot, ca urmare a unor probleme tehnice.Tableta care scanează electronic cărţile de identitate ale alegătorilor s-a defectat, astfel încât procesul de votare a fost afectat."Din păcate am constatat că aici pe parcursul întregii zile au fost aceste inadvertenţe în derularea procesului electoral. Nu ştiu de ce domnul preşedinte nu a informat şi Biroul Electoral Judeţean de aceste inadvertenţe. Nu mi se pare corect ca cetăţenii de pe raza acestei secţii de votare să stea să aştepte", a afirmat Federovici.În ceea ce priveşte votul exprimat, liderul social-democrat a spus este "un vot extrem de important pentru Botoşani şi pentru România"."Eu personal am votat pentru continuarea tuturor programelor de dezvoltare ale judeţului Botoşani şi ale României. Am votat pentru ca tinerii noştri să rămână în ţară. Am votat ca la Bruxelles să ajungă o listă de europarlamentari care să nu îşi mai denigreze ţara, care să ne apere pe noi toţi, pentru că ştiţi ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Pe de altă parte, nu am votat pentru referendum, dintr-un considerent destul de simplu: este un referendum inutil pentru România şi, dacă îmi permiteţi, am respectat modelul preşedintelui Iohannis din 2009, care, prezent la vot fiind atunci, a refuzat să voteze pentru referendumul respectiv", a adăugat Doina Federovici AGERPRES/(A- autor: Cristian Lupaşcu, editor: Oana Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Federovici Doina Elena/facebook