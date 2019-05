europarlamentare2019 Franţa: Premierul Edouard Philippe acceptă al doilea loc cu ''umilinţă'' şi ''determinare''

23:30

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, trebuie să demisioneze din funcţie, afirmă liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprişan, vicepreşedinte al formaţiunii, într-o scrisoare deschisă către membrii PSD."Liviu Dragnea să demisioneze! Prieteni, noi, cei din PSD, am înţeles că încrederea covârşitoare cu care am fost învestiţi în 2016 este o responsabilitate imensă. Am pus suflet, am muncit ca nouă, tuturor românilor, să ne fie mai bine! Ca om politic, care am fondat PSD, nu am putut însă să ignor faptul că nişte calcule meschine şi o politică de resurse umane complet neinspirată şi total autistă la vocea societăţii civile şi a membrilor PSD au făcut ca munca şi performanţele din ultimii doi ani de zile să compromită încrederea covârşitoare care ne-a fost acordată de poporul român. Cifrele de la ieşirea din secţiile de vot, dar şi sentimentul general al electoratului ne dau măsura eşecului conducerii Partidului Social Democrat în frunte cu Liviu Dragnea. Trebuie să ne asumăm realitatea: în numele interesului personal şi al unor calcule meschine, Dragnea a reuşit să compromită încrederea covârşitoare care ne-a fost acordată de poporul român în 2016. De la 45% din voturi am ajuns, din cauza egoismului şi incompetenţei servile, pe poziţia a doua sau chiar a treia în unele oraşe. Concluzia este una singură, în inima oricărui PSD-ist adevărat, precum şi în majoritatea secţiilor de votare: Dragnea trebuie să plece! Nu mâine, nu după vreo negociere de culise, ci acum!", spune Oprişan în scrisoarea trimisă membrilor PSD şi publicată pe pagina sa de Facebook.Preşedintele CJ Vrancea susţine că alegătorii PSD au fost "trădaţi de Liviu Dragnea" şi a propus "trei direcţii de acţiune imediată"."Cu toată campania mediocră a Opoziţiei, cu toată creşterea economică de partea membrilor PSD, Dragnea a trădat aşteptările alegătorilor noştri. Social-democraţia are nevoie de suflet, de conectare la nevoile oamenilor, dar şi de curajul de a spune lucrurilor pe nume şi de mintea de a face ce trebuie. În acest moment, trebuie să începem reforma PSD. Cu limpezime şi curaj. Avem nevoie urgentă să ne reapropiem de alegătorii noştri, de România adevărată, care ne susţine şi pe care o susţinem. Pe lângă despărţirea de Dragnea şi echipa sa, propun trei direcţii de acţiune imediată: promovarea liderilor care au demonstrat cu rezultate, un dialog constructiv cu familia social-democraţilor europeni din care Dragnea ne-a exclus, revalidarea programului de guvernare după consultări deschise cu autorităţile locale şi cu populaţia. Trebuie să ne asigurăm că Partidul Social Democrat pe care românii şi-l doresc se va consolida, de acum înainte, pe meritocraţie şi nu pe slugărnicie", a argumentat Marian Oprişan.El şi-a îndemnat colegii de partid să dovedească a fi "aceeaşi forţă care a dus România în NATO şi în Uniunea Europeană, cu toată încrederea partenerilor internaţionali"."Avem obligaţia să fim principalul sprijin şi apărător al românilor de peste graniţe, să lucrăm alături de şi pentru diaspora. Doar aşa vom putea fi mişcarea politică pe care România o cere. Este momentul zero pentru PSD! Lansez invitaţia tuturor celor care credem în social-democraţie, inclusiv cei care au părăsit partidul din cauza lui Liviu Dragnea, să punem umărul la recâştigarea respectului şi a demnităţii!", încheie Oprişan scrisoarea adresată membrilor PSD. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Alexandru Cojocaru)