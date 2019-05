europarlamentare2019 Austria: Partidul conservator al cancelarul Sebastian Kurz câştigă la o diferenţă semnificativă (proiecţii)

00:30

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că Partidul Social Democrat, în forurile statutare, trebuie să-şi decidă candidatul la prezidenţiale, menţionând, totodată, că nu îşi doreşte să preia conducerea PSD sau să candideze la Preşedinţie, ci să finalizeze cu bine proiectele pentru Bucureşti."Consider că PSD, în forurile statutare, trebuie să-şi decidă candidatul la prezidenţiale. Nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit şi nu îmi doresc să candidez la Preşedinţie. Îmi doresc, însă, să am sănătate şi susţinere, să finalizez cu bine proiectele pentru Bucureşti. PSD va trebui să depună eforturi, în perioada următoare, să recapete încrederea românilor, să se reorganizeze, să se relanseze şi abia apoi să-şi voteze candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Am văzut şi eu, ca toată ţara, procentele de la exit-poll. Nu sunt surprinsă! Este o consecinţă a deciziilor şi comportamentului din ultimii doi ani, cel puţin", a scris primarul general, pe Facebook.Ea s-a declarat "surprinsă" de afirmaţia preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind recomandarea sa ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidenţiale."Nu am discutat acest subiect cu domnia sa nici acum şi nici când eram în conducerea PSD. În anul 2016, domnul Dragnea m-a propus candidat la Primăria Capitalei şi atunci nu numai că i-am mulţumit, dar am şi muncit până la epuizare. Am câştigat şi am creat împreună cu echipa noastră un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fără rezerve pentru partid şi implicit pentru preşedintele acestuia, la fel ca mulţi colegi primari din ţară. După câştigarea alegerilor parlamentare din 2016, din păcate, am fost transformată în sac de box. Unii miniştri mi-au spus, după ce au fost schimbaţi, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru că nu era dat un ok de 'sus', ca să 'nu crească Firea în sondaje'", a menţionat edilul general.Ea a mai arătat că "au fost boicotate" proiecte ale Bucureştiului de către unii membri ai guvernelor care s-au succedat, dar şi că a fost "blocată" de PNL şi USR în Consiliul General."Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât şi în întreaga ţară? Sănătatea mea, în ultimele şase luni, a atârnat de un fir de aţă. Am avut mai multe intervenţii şi o operaţie dificilă, iar în vara aceasta mai urmează una complexă, sper finală", a adăugat Firea.Ea a reamintit că, în momentul în care a văzut că semnalul său "de alarmă" şi al altor câţiva colegi nu a fost "luat în seamă" de CEx şi de liderul partidului, a renunţat la toate funcţiile politice."Am fost jigniţi că am fi pucişti, trădători, că am pactizat cu statul paralel. Toate nişte invenţii, pentru a ascunde realitatea: oamenii îşi doreau o altă agendă publică axată pe nevoile cetăţenilor. Nu interpretaţi că aş încerca să înfig cuţitul în spatele unui om aflat în necaz. Cum spuneam, nu-mi doresc funcţii politice, nu vreau să critic într-un moment greu, dar nu pot ignora faptul că în urmă cu aproape un an de zile am previzionat ruptura conducerii PSD de ceea ce gândesc cei mai mulţi români", a mai scris Gabriela Firea.În opinia ei, în acest moment, "pericolul este ca stânga românească să dispară", aşa cum s-a întâmplat cu PNŢCD."Este o vorbă în popor: a pune batista pe ţambal. Acum aproape un an, CEx-ul şi liderul partidului asta au făcut. La PSD s-a întors piramida partidului cu vârful în jos şi tot partidul a depins de lider. Românii nu au fost atât de mult împotriva partidului, cât au fost împotriva conducerii. Nu doresc să cadă capete: de obicei, cei care pierd pleacă atunci când există onoare faţă de colegii de partid şi faţă de ţară. Măcar atât să dăm României - minimum de onoare cetăţenească", a mai scris ea.Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că în cadrul coaliţiei trebuie făcută curând o analiză în privinţa unui candidat la prezidenţiale între Gabriela Firea şi Călin Popescu-Tăriceanu. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)