Preşedintele Donald Trump a fost primit luni, la Tokio, de împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako, devenind astfel primul lider al unui guvern străin primit în audienţă de noul împărat al Japoniei de la urcarea acestuia pe tron la 1 mai, după abdicarea tatălui său, Akihito, informează agenţiile de presă internaţionale.Primirea la împărat a reprezentat punctul culminant al vizitei de stat pe care preşedintele american a început-o sâmbătă în Japonia şi care se va încheia marţi, vizită umbrită de tensiunile comerciale dintre cei doi aliaţi. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERSTrump, un fan al pompei şi al ceremoniilor, a fost întâmpinat de noul împărat şi de soţia sa, educată la Harvard, la palatul imperial din Tokio, într-o ceremonie oficială de întâmpinare transmisă în direct pe postul naţional de televiziune.Trump a făcut o uşoară plecăciune şi, împreună cu Prima Doamnă Melania Trump, a dat mâna cu perechea imperială înainte de a intra în palat, unde cuplul prezidenţial a fost întâmpinat de mai mulţi oficiali, printre care prim-ministrul Shinzo Abe şi soţia sa, Akie.Cuplul prezidenţial şi cel imperial au ieşit apoi din palat, sub un soare arzător, în timp ce o orchestră militară interpreta imnurile naţionale ale celor două state. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERSDonald Trump a mers apoi din nou pe covorul roşu, salutând elevii adunaţi, şi a trecut în revistă Garda de Onoare înainte de a se urca solemn pe un podium.Şeful statului american şi-a manifestat încântarea de a beneficia de onoarea primei recepţii oferite de împăratul Japoniei. Acesta i-a invitat pe preşedinte şi pe soţia sa la un dineu de stat somptuos în seara zilei de luni."Sunt peste 200 de ani de când nu a mai avut loc un astfel de eveniment în istoria Japoniei. Aşadar, este o mare onoare să reprezint Statele Unite", a declarat Trump duminică seara la un banchet oferit de premierul Abe. Foto: (c) Kimimasa Mayama/Pool via ReutersTot în cursul zilei de luni preşedintele american a avut convorbiri oficiale cu premierul Shinzo Abe, cu care duminică a jucat golf şi a participat la un turneu de sumo. Pe agenda discuţiilor s-au aflat negocierile comerciale bilaterale în curs şi dosarul nord-coreean.Preşedintele Donald Trump a deplâns în deschiderea discuţiilor cu premierului Shinzo Abe existenţa unui "enorm dezechilibru" comercial cu Japonia, apreciind însă că există soluţii de depăşire a acestuia. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS"Lucrăm asupra dezechilibrului schimburilor comerciale - dezechilibrul este enorm - şi noi lucrăm la asta", a declarat şeful statului american, o aluzie la negocierile comerciale în curs. "Sunt sigur că vom găsi o soluţie cândva în viitor", a adăugat Trump, în contextul în care nu se întrevede încheierea unui acord înaintea verii.Totodată, preşedintele Statelor Unite a estimat că ţara sa şi Coreea de Nord au un "mare respect" reciproc, în pofida impasului în care se află negocierile din dosarul nuclear şi a testelor cu rachete desfăşurate recent de autorităţile de la Phenian."Multe lucruri bune se vor întâmpla cu Coreea de Nord (...) Am parcurs un drum lung" a declarat Trump la începutul discuţiilor cu premierul Japoniei."S-a construit un respect bun, fără îndoială chiar un mare respect între SUA şi Coreea de Nord", a insistat preşedintele american, potrivit AFP. AGERPRES/(AS - editor: Raluca Anghel, editor online: Gabriela Badea)