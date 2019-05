Ziua judecăţii pentru Dragnea. Magistraţii instanţei supreme sunt aşteptaţi să pronunţe o decizie definitivă în dosarul DGASPC Teleorman / Liderul PSD, condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare

08:10

„Sunt surprinsă de declarţia Domnului Dragnea privind recomandarea mea ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidenţiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-sa nici acum si nici cand eram în conducerea PSD. In anul 2016, Domnul Dragnea m-a propus candidat la Primaria Capitalei si atunci nu numai ca i-am multumit dar am si muncit pina la epuizare. Am castigat si am creat impreuna cu echipa noastra un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fara rezerve pentru partid...