Andreea Mantea s-a mutat în Turcia, iar băiețelul ei a… ”Mă trezesc dimineața, încerc să-l păcălesc pe David”

16:00

Biroul Electoral Central anunță că duminică, până la ora 15.00, au votat 27,68% dintre alegători pentru alegerile europarlamentare și 22,83% pentru referendumul pe justiție inițiat de Klaus Iohannis. Potrivit datelor BEC, prezența la urne la ora 15.00 a fost de 27, 68% (5.058.070 alegători) în cadrul scrutinului pentru alegerile europarlamentare. În mediul urban au votat […] The post Ora 15.00 – BEC, prezența la vot: Europarlamentare -27,68%, Referendum – 22,83% appeared first on Cancan.ro.