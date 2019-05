Cutremur în Uniunea Europeană: „Este sfârşitul unei epoci”

08:15

Într-un raid în care am dat roată Bucureștiului, prin secțiile de votare din comunnele Mogoșoaia, Chitila, Jilava și orașul Voluntari, am „luat pulsul”, la cald, oamenilor ieșiți la vot. Formularea ambiguă a întrebării de pe unul din buletinele de vot ale Referendunului i-a băgat în ceață pe alegători. În plus, majoritatea celor intervievați erau intrigați, ba chiar indignați, de câți bani primesc aleșii noștri pentru munca prestată la Bruxelles.