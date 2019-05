Tenis: Debut cu victorii pentru Karolina Pliskova, Sloane Stephens şi Elina Svitolina, la Roland Garros

08:30

Gala Premiilor Uniunii Cineaştilor din România, ajunsă la cea de-a 47-a ediţie, se desfăşoară la 27 mai, în sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti, conform www.arrc.ro şi https://www.ucin.ro.Este unul dintre evenimentele marcante ale anului şi va reuni peste 500 de invitaţi de marcă - personalităţi, vedete şi oameni de cultură, cinema şi de televiziune. Gazda premiilor de anul acesta este Cătălina Alexandra Grama, cunoscută publicului larg drept Jojo.Juriul care va stabili câştigătorii este format din regizorul Cristi Puiu, în calitate de preşedinte al juriului, criticul şi istoricul de film Manuel Cernat, expertul cultural Aura Corbeanu, compozitorul Dan Dediu, regizorul Iosif Demian, criticul de film Dana Duma, regizorul de filme de animaţie Radu Igazsag, monteurul de film Melania Oproiu, regizorul şi scenaristul Adrian Silişteanu, actriţa Tora Vasilescu şi scriitorul Varujan Vosganian.Pentru categoria Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor au fost selectate filmele ''Prororoca'', regia Constantin Popescu, ''Moromeţii 2'', regia Stere Gulea, ''Touch me not'', regia Adina Pintilie.Premiul special al juriului se va alege dintre "Touch me not", regia Adina Pintilie, "Charleston", regia Andrei Creţulescu, şi "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari", regia Radu Jude.La categoria Premiul pentru regie premiul este disputat de Stere Gulea pentru filmul "Moromeţii 2", Anca Damian pentru filmul "Moon Hotel Kabul" şi Constantin Popescu pentru filmul "Pororoca".Premiul pentru scenariu va fi decernat unuia dintre filmele ''Lemonade'', scenariul Ioana Uricaru şi Tatiana Ionaşcu, ''Povestea unui pierde-vară'', scenariul Paul Negoescu, ''Moon Hotel Kabul'', scenariul Anca Damian şi Lia Bugnar. Nominalizările la categoria Premiul pentru imagine sunt: Marius Panduru pentru filmul ''În Pronunţare'', Vivi Drăgan Vasile pentru filmul ''Moromeţii 2'' şi Barbu Bălăşoiu pentru filmul ''Charleston''.În cadrul categoriei dedicată costumelor îşi vor disputa premiul Iuliana Vîlsan pentru "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari", Dana Păpăruz pentru ''Moromeţii 2'' şi Elena Frăţilă pentru ''Dragoste 1. Câine''.La categoria Premiul pentru decor au fost nominalizaţi Cristian Niculescu - "Moromeţii 2", Adrian Cristea - "Touch me not", Iuliana Vîlsan - "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari".Pentru distincţia la categoria interpretare feminină sunt nominalizate Silvana Mihai pentru rolul din filmul "Câteva conversaţii despre o fată foarte înaltă", Cosmina Stratan pentru rolul Irina din filmul "Dragoste 1. Câine" şi Iulia Lumînare pentru rolul Cristina din filmul "Pororoca", iar pentru interpretare masculină au fost selectaţi Horaţiu Mălăele pentru rolul Ilie Moromete din filmul "Moromeţii 2", Bogdan Dumitrache pentru rolul Tudor din filmul "Pororoca" şi Valeriu Andriuţă pentru rolul Simion din filmul "Dragoste 1. Câine".Pentru categoria interpretare feminină în rol secundar au intrat în competiţie Magda Catone pentru rolul mama Melaniei din filmul "Scurt circuit", Rodica Negrea pentru rolul dna Preda din filmul "Moon Hotel Kabul" şi Ana Ciontea pentru rolul doamna Antonescu din filmul "Charleston", în timp ce la categoria pentru interpretare masculină în rol secundar câştigătorul va fi ales dintre Constantin Dogioiu pentru rolul Pricop din filmul "Pororoca", Alexandru Dabija pentru rolul Movilă din filmul "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari" şi Iosif Paştina pentru rolul Niculae din filmul "Moromeţii 2".Premiul pentru montaj va fi disputat de Cătălin Cristuţiu pentru "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari", Mircea Oltean pentru "Lemonade" şi Dana Bunescu şi Alexandra Gulea pentru "Moromeţii 2".La categoria Premiul muzică originală "Adrian Enescu" au fost selectaţi Vasile Şirli pentru filmul "Moromeţii 2", Massimiliano Nardulli pentru filmul "Charleston" şi Hristo Namilev pentru filmul "Povestea unui pierde-vară", iar la categoria Premiu pentru coloană sonoră intră în concurs Mihai Bogos şi Vincent Arnardi pentru filmul "Pororoca", Sebastian Zsemlye pentru filmul "În pronunţare" şi Dominik Dolejsi pentru filmul "Touch me not".Premiul pentru scurtmetraj de ficţiune este disputat de filmele "Cadoul de Crăciun" (r. Bogdan Mureşanu), "Michelangelo" (r.Anghel Damian), "Iedera" (r. Sarra Tsorakidis), "Totul e foarte departe" (r. Emanuel Pârvu), "Graniţe" (r. Andra Chiriac), "Cum înalţi un zmeu" (r. Lorand Gabor).În cadrul distincţiei pentru film documentar de lung şi scurtmetraj au primit nominalizări Ana Dumitrescu pentru filmul "Licu, o poveste românească", Cornel Mituţ pentru trilogia "Măndiţa" şi Alexandru Mavrodineanu pentru filmul "Caisa".Anca Damian pentru filmul "Telefonul", Elena Ciolacu pentru filmul "Micul erou" şi Laura Pop pentru filmul "Monstrul" îşi dispută Premiul pentru film de animaţie.Distincţia la categoria film de televiziune va fi disputată de Ana Preda pentru filmul "Pe cale - un film despre voinţă şi schimbare", Răzvan Butaru pentru filmul "Locul din care toţi vor să plece" şi Dominic Dembinski pentru filmul "Apostolul Bologa".Câştigătorul la categoria Premiul de debut Opera Prima "Alexandru Tatos" va fi ales dintre Mihaela Popescu pentru filmul "În pronunţare", Ivana Mladenovici pentru filmul "Soldaţii. Poveste din Ferentari" şi Ioana Uricaru pentru filmul "Lemonade".Distincţia pentru cea mai bună prestaţie a unui actor neprofesionist se acordă lui Vasile Pavel-Digudai din filmul "Soldaţii. Poveste din Ferentari".Cu prilejul fiecărei ediţii, în cadrul Galei vor fi acordate şi premii Academice, premii de Excelenţă şi premiul preşedintelui UCIN.Asociaţia Cineaştilor din România a fost înfiinţată în 1963, la iniţiativa unor cineaşti renumiţi precum Victor Iliu, Ion Popescu Gopo, Mihnea Gheorghiu, Liviu Ciulei, Paul Călinescu şi Mircea Drăgan. În anul 1990, Asociaţia a devenit Uniunea Cineaştilor din România. Începând din anul 1972, sunt decernate anual premii, în cadrul galelor, ce recompensează performanţele cinematografice din anul anterior, scrie www.aarc.ro.Evenimentul este organizat de Uniunea Cineaştilor din România în parteneriat cu Centrul Naţional al Cinematografiei, proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, producător Revolver Events. 