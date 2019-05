Expoziţii-eveniment la Palatul Culturii din Blaj, cu prilejul vizitei Papei Francisc

11:30

Dashiell Hammett, autor de romane poliţiste, s-a născut în localitatea St. Mary, pe coasta de est a Marylandului, la 27 mai 1894. A crescut în Philadelphia şi Baltimore.A lucrat ca mesager, hamal în port şi muncitor la căile ferate. A devenit detectiv în 1915, când s-a angajat în Baltimore la "Pinkerton National Detective Agency". În 1918, Hammett a plecat de la "Pinkerton" şi s-a înrolat în armată, în timpul Primului Război Mondial, dar tuberculoza contactată în timpul serviciului l-a obligat după numai un an să renunţe la această activitate. În 1920, a fost internat la spitalul veteranilor din apropiere de Tacoma, Washington, pentru a se trata de tuberculoză iar în februarie 1921 a fost mutat într-un spital de armată lângă San Diego.După ce a ieşit din spital, s-a căsătorit cu Josephine Dolan în San Francisco. Au avut împreună două fete şi în 1937 au divorţat.Hammett a lucrat în San Francisco pentru o filială a agenţiei de detectivi "Pinkerton", dar în scut timp a părăsit agenţia din cauza problemelor de sănătate.După ce a urmat un curs de pregătire, Hammett şi-a început cariera de scriitor, în San Francisco, publicând prima sa povestire scurtă, "The Parthian Shot", în octombrie 1922, în revista "The Smart Set", urmată de povestirea "The Road Home". În 1923, populara revistă de gen, "The Black Mask", a publicat povestirea "Arson Plus", în care a creat personajul Op. În mai puţin de 10 ani, a transformat experienţele trăite ca detectiv în unele din cele mai populare povestiri poliţiste. Primele sale romane au fost "Red Harvest" şi "The Dain Curse" apărute în 1929, an în care Hammett s-a mutat la New York. Revista "Time" a inclus romanul "Red Harvest" pe o listă a celor mai bune 100 de romane în limba engleză publicate între 1923 şi 2005, potrivit biography.com.După succesul romanului său "The Maltese Falcom", a fost angajat ca scenarist de "Paramount Pictures" şi s-a mutat la Hollywood, unde a întâlnit-o pe Lillian Hellman, cu care a format un cuplu până la sfârşitul vieţii, dar nu s-au căsătorit. "The Maltese Falcom" a fost ecranizat în 1941, în regia lui John Huston, avându-l pe actorul Humphrey Bogart în rolul Spade, prototipul detectivului experimentat.Hammett s-a întors în New York în 1931, unde a scris romanul "The Key Glass", care ulterior a fost ecranizat. Romanul "The Thin Man", în care un cuplu de detectivi investighează o dispariţie, a dat naştere unei serii de filme de succes. A fost şi autorul unor scenarii originale precum "City Streets" (1931), dar şi a unor ecranizări după operele altor scriitori, cum a fost "Watch on the Rhine" (1943) , pentru a cărui scenariu a fost nominalizat la Premiul Oscar în 1944, potrivit volumului "Secolul Cinematografului", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.În perioada celui de-al Doilea Război Mondial s-a întors în armată şi a fost trimis în Insulele Aleutian din Alaska, unde a editat un ziar al armatei "The Adakian".În 1945, s-a întors la New York şi a devenit preşedinte al Congresului pentru drepturile civile din New York.Scriitorul şi scenaristul american, Hammett şi-a petrecut ultimii ani din viaţă într-o modestă locuinţă din Katonah, New York. După ce a suferit un atac de cord în 1955, Hammett a murit de cancer pulmonar la New York, la 10 ianuarie 1961, la vârsta de 67 de ani.Dashiell Hammett a fost portretizat de Jason Robards în filmul "Julia" (1977), actorul câştigând Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. În 1981, regizorul Wim Wenders i-a consacrat un film biografic: "Hammett", în care scriitorul a fost interpretat de actorul Frederic Forrest, iar în 1999 în filmul "Dash and Lilly", a fost portretizat de Sam Shepard, potrivit www.imdb.com.