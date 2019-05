Oana Lis, ultima soluție: a băgat la păcănele! Norocul i-a surâs

12:40

Gigi Becali, finanţatorul FCSB, a reacţionat după ce au fost anunţate rezultatele provizorii de la alegerile europarlamentare 2019. Omul de afaceri a menționat că nu a mers la vot fiindcă nu are "voie", însă a ținut să spună că a fost mulțumit de rezultat. "Nu am fost să votez pentru că nu am voie", a […]