Ultima imagine cu Liviu Dragnea în libertate!

12:40

ANM a emis o avertizare de ploi torențiale însoțite de intesificări ale vântului și, izolat, grindină. Începând de la ora 18, și până miercuri, 13 județe intră sub cod galben de vreme rea. Informarea meteo este valabilă de luni ora 16.00 până miercuri ora 23.00. În acest interval vor fi perioade de timp în care […] The post Cod galben de ploi și vijelii în 13 județe din țară! appeared first on Cancan.ro.