Ce se întâmplă cu Edi Iordănescu? Antrenorul îi dă peste nas președintelui de la Gaz Metan: „Așa am înțeles”

17:30

Daca esti un novice in achizitia unui MTB sau un impatimit al drumetiilor de tip off-road, este util sa cunosti ce iti trebuie atunci cand este nevoie sa alegi biciclete MTB. A alege o asemenea bicicleta nu este deloc usor. Aceste biciclete au foarte multe specificatii ce te pot pune in dificultate, mai ales daca esti incepator. Vei avea nevoie de o implicare totala, emotionala chiar atat pentru partea economica, cat si pentru cantitatea variabilelor implicate in aceasta decizie. ...