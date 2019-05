UPDATE Câteva zeci de protestatari în faţa sediului MAE, unde cer demisia ministrului Meleşcanu

21:10

Nimic nu pare să oprească Disney, care, după "'Captain Marvel' şi "Avengers: Endgame", a plasat în acest weekend "Aladdin" pe prima poziţie a box-office-ului nord-american, înaintea unei noi serii de blockbustere aşteptate mai târziu în acest an, informează AFP.Adaptat după desenul animat care a marcat întoarcerea casei lui Mickey în atenţia publicului în 1992, "Aladdin" a înregistrat încasări de 86,1 milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit rezultatelor preliminare ale firmei de specialitate Exhibitor Relations. Potrivit acesteia, filmul va obţine 105 de milioane de dolari pe ansamblul acestui week-end lung, care include Memorial Day (luni), zi în care sunt comemoraţi soldaţii americani care au murit în luptă sau în serviciul militar.Dacă luăm în calcul şi încasările la nivel internaţional, "Aladdin" a vândut deja bilete în valoare de 207 milioane de dolari, ceea ce ar trebui să-l poziţioneze, la final, destul de bine printre numeroasele adaptări de animaţii care au lansat Disney din 2015. În regia lui Guy Ritchie (''Snatch'', 2000; ''Sherlock Holmes'', 2009), filmul îi are în distribuţie pe actorul egipteano-canadian Mena Massoud, în rolul lui Aladdin, şi pe Will Smith, care-l interpretează pe intempestivul şi irezistibilul duh ce sălăşluieşte în lampa fermecată.În urma acestor rezultate, "Aladdin" pare să fi înlăturat fără drept de apel "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" de pe prima poziţie a box-office-ului, după ce acesta a obţinut încasări de doar 24,3 milioane de dolari de vineri până duminică.Pentru cele patru zile ale weekendului lung, Exhibitor Relations prevede pentru acest al treilea episod din celebra sagă cu asasini încasări totale de 30,5 milioane de dolari, ceea ce ar aduce vânzările de bilete la 107,1 milioane de dolari de la lansarea sa cu zece zile în urmă.Poziţia a treia a topului îi revine unei alte producţii Disney, "Avengers: Endgame", cu încasări de 16,8 milioane de dolari pe parcursul a trei zile, dintr-un total estimat la 21,9 milioane de dolari pe întreg week-end-ul care include Memorial Day.Cu încasări la nivel mondial de 2,677 miliarde de dolari, acest ultim episod al sagăi "Avengers" se îndreaptă încet dar sigur spre recordul stabilit de "Avatar", cu 2,787 miliarde de dolari.Locul al patrulea este ocupat de lumea extrem de colorată şi neobişnuită din ''Pokemon Detective Pikachu'', un film realizat de Warner Bros şi Legendary Pictures, cu venituri de 13,3 milioane de dolari în trei zile şi estimări de 17 milioane de dolari pentru întregul weekend aniversar, care i-ar aduce per total 116,1 milioane de dolari de la lansarea sa în cinematografe cu două săptămâni în urmă.Pe poziţia a cincea regăsim un alt new-entry,''Brightburn'', un film care îmbină genurile horror şi sci-fi produs James Gunn (''Guardians of the Galaxy'', 2014; ''Guardians of the Galaxy Vol.2'', 2017), cu încasări de 7,5 milioane de dolari în trei zile. Având drept subiect povestea unui copil venit de pe altă planetă care ajunge pe Pământ pe un meteorit, filmul doreşte să redefinească genul filmului cu supereroi, relevând publicului latura întunecată a acestui mic orfan adoptat de o familie de fermieri.AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mihaela Moise, editor online: Irina Giurgiu)