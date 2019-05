Diana de la Insula Iubirii s-a despărțit de Aurel și a aruncat în foc brățara de cuplu: ”Nu știu de ce am stat în această relație!”

19:20

Hugh Jackman nu a putut să fie prezent la petrecerea organizată recent cu ocazia zilei de naştere a actorului Ian McKellen, întrucât a trebuit să susţină la Manchester în acea seară un spectacol de tip one-man show, intitulat "The Man, The Music, The Show", însă acest lucru nu l-a împiedicat pe actorul australian să celebreze într-o manieră insolită cea de-a 80-a aniversare a starului britanic, alături de care a jucat în filmele din franciza "X-Men", informează site-ul revistei Variety.