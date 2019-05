Şi, totuşi, Dăncilă face jocurile

16:40

„Este o zi grea pentru politica românească, pentru Partidul Social Democrat. E trist că am ajuns în zona aceasta şi nutrim speranţa că vom depăşi acest moment greu”, a afirmat Liviu Pop, luni, la RFI. Senatorul PSD a adăugat că PSD are forţa să se regenereze pentru că este un partid solid. „PSD este un partid solid, are puterea să se regenereze, chiar dacă rezultatele de ieri ne-au dat un semnal de alarmă vizavi de comunicarea pe care trebuie s-o facem în primul rând cu românii. Avem capacitatea...