CCR dezbate sesizările pe Codul penal şi Codul de procedură penală

Filmul "Moromeţii 2", în regia lui Stere Gulea, a câştigat Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor pe anul 2018, la cea de-a 47-a ediţie a Galei Premiilor UCIN, care a avut loc luni seară, la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti.Premiul a fost înmânat regizorului Stere Gulea şi producătorului Tudor Giurgiu de către Laurenţiu Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România, şi scriitorul Varujan Vosganian."Ce vreau să spun este că este foarte interesant să vezi că există pentru aceleaşi producţii optici diferite de premiere, şi asta este foarte bine, pentru că ne întrebam în ce măsură pentru o producţie cinematografică relativ scăzută este cazul să fie două gale (n.r. Gala Gopo şi Gala UCIN). E uite că e bine să fie două gale pentru că se creează în felul ăsta diversitate. Juriul, care este chiar într-o componenţă remarcabilă şi deosebit de exigentă - vă mulţumesc confraţilor pentru alegerile făcute, chiar dacă uneori sunt contrariante, ca întotdeauna, îi mulţumesc lui Laurenţiu Damian care în ciuda comportării mele, uneori derutante, a rămas un fidel susţinător al meu", a declarat Stere Gulea."Pentru mine, pentru Oana - celălalt producător al filmului - şi pentru toată echipa noastră de la Libra Film, a fost important că am lucrat cu o echipă de oameni foarte dragi. Îi mulţumesc domnului Gulea pentru încredere, pentru experienţa şi pentru toată călătoria asta extraordinară din ultimii ani. Sper să nu ne oprim aici", a spus şi Tudor Giurgiu, producătorul filmului."Moromeţii 2" a primit, în cadrul galei, premii la alte trei categorii - Premiul pentru interpretare masculină - câştigat de Horaţiu Mălăele pentru rolul Ilie Moromete, Premiul pentru scenografie - câştigat de Cristian Niculescu, şi Premiul pentru cele mai bune costume - Dana Păpăruz.Câştigătorul Premiului pentru cea mai bună regie a fost desemnat regizorul Constantin Popescu pentru filmul "Pororoca". Filmul a mai câştigat premiul pentru interpretare feminină - Iulia Lumînare pentru rolul Cristina, şi Premiul pentru coloană sonoră - Mihai Bogos şi Vincent Arnardi.Regizorul şi scenograful Paul Negoescu a primit premiul pentru cel mai bun scenariu pentru filmul ''Povestea unui pierde-vară''.Premiul UCIN pentru interpretare feminină în rol secundar a fost câştigat Rodica Negrea pentru rolul dna Preda din filmul "Moon Hotel Kabul", iar pentru interpretare masculină distincţia i-a revenit lui Alexandru Dabija pentru rolul Movilă din filmul "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari"Distincţia pentru Cea mai bună imagine i-a revenit lui Marius Panduru, pentru filmul "În pronunţare", iar Premiul pentru montaj i-a fost oferit lui Cătălin Cristuţiu pentru "Îmi este indiferent dacă in istorie vom intra ca barbari".La categoria Cel mai bun machiaj câştigătoare a fost desemnată Corina Căldăraru pentru filmul "Scurt circuit", în timp ce Premiul pentru muzică originală "Adrian Enescu" i-a fost acordat lui Massimiliano Nardulli pentru filmul "Charleston"Distincţia pentru film documentar de lung şi scurt metraj a fost câştigată de Alexandru Mavrodineanu pentru filmul "Caisă", în timp ce Premiul pentru scurtmetraj de ficţiune i-a revenit lui Bogdan Mureşanu pentru pelicula "Cadoul de Crăciun".Premiul pentru film de animaţie a fost câştigat de Anca Damian pentru filmul "Telefonul", iar Premiul pentru film de televiziune i-a revenit lui Răzvan Butaru pentru filmul "Locul din care toţi vor să plece".La gala de luni seară, juriul i-a acordat Premiul Opera Prima "Alexandru Tatos", pentru filmul "În pronunţare", Mihaelei Popescu.Distincţia a fost înmânată de realizatorul TV Eugenia Vodă care, înainte să anunţe câştigătorul, a propus organizatorilor Galei UCIN ca, începând cu una din ediţiile viitoare "să acorde un premiu sub titulatura Lucian Pintilie".Juriul care a stabilit premiile UCIN i-a avut în componenţă pe Cristi Puiu, regizor, preşedintele juriului, Manuela Cernat, critic şi istoric de film, Aura Corbeanu, expert cultural, Dan Dediu, compozitor, Iosif Demian, regizor, Dana Duma, critic de film, Radu Igazsag, regizor film animaţie, Melania Oproiu, monteur film, Adrian Silişteanu, regizor, scenarist, producător, Tora Vasilescu, actriţă, şi Varujan Vosganian, scriitor.În cadrul galei, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România, Laurenţiu Damian a acordat trei premii de excelenţă pentru întreaga activitate actorului Doru Ana, regizorului Tedy Necula şi actorului Papil Panduru.Preşedintele UCIN, Laurenţiu Damian, a acordat, de asemenea, şi trei premii academice unor personalităţi din cinematografie: directorul de fotografie Francisc Patakfalvi, regizorul Nicolae Mărgineanu şi regizorul Florin Mihăilescu.De asemenea, în cadrul Galei au fost decernate distincţiile anuale ale Asociaţiei criticilor şi filmologilor din cadrul UCIN: Premiul pentru cel mai bun film al anului - "Moromeţii 2", Premiul "George Littera" - criticul Victor Morozov, şi Premiul "Ion Cantacuzino" pentru publicistică cinematografică - Marian Sorin Rădulescu pentru volumul "Mircea Veroiu, poezia unei lumi tragice".Câştigătorul Premiul preşedintelui i-a fost acordat, la cea de-a 47-a ediţie a Galei UCIN, lui Alexandru Nagy pentru rolul Mitu din filmul "Moon Hotel Kabul".Distincţia pentru cea mai bună prestaţie a unui actor neprofesionist i-a revenit lui Vasile Pavel-Digudai pentru prestaţia din filmul "Soldaţii. Poveste din Ferentari"."Este o hotărâre pe care am luat-o în timp ce jurizam şi mă bucur că colegii mei au fost de acord", a spus Cristi Puiu, preşedintelui juriului, în momentul când a anunţat premiul.Premiul special al juriului a fost acordat luni seară regizoarei Adina Pintilie pentru filmul "Touch me not"."Mulţumesc tare mult. Mă gândeam acum câteva zile, când am văzut nominalizările, că ne simţim acasă, în sfârşit. A fost foarte greu să facem filmul ăsta aici, acasă, şi mă bucur tare mult că în juriul ăsta care ne aduce recunoaşterea de acasă sunt oameni pe care îi stimez foarte mult", a declarat Adina Pintilie.Gala a fost prezentată de vedeta de film şi televiziune, cântăreaţă şi actriţă Cătălina Grama (alias Jojo), iar momentele muzicale au fost susţinute de Nicoleta Nucă, Mihai Bisericanu şi corul de copii Allegria, Tania Popa, Adrian Nour, Alina Petrică şi Ana Baniciu, acompaniaţi de Orchestra Metropolitană Bucureşti, dirijor Daniel Jinga.