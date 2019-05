Lotul Angliei U21 pentru Euro 2019. Vedeta este Phil Foden, de la Manchester City

08:10

Poate că unele cântărețe încearcă s-o copieze, dar nici una n-a reușit până acum s-o egaleze. Loredana a atins în cariera de peste 3 decenii câteva recorduri încă nedepășite! Loredana este artista cu cele mai multe videoclipuri din România, 35 la număr, dar și singura care poate cânta piesa „Bună seara, iubito”, așa cum a […] Post-ul VIDEO/ Recordurile Loredanei. La ce n-a reușit nimeni din showbiz s-o egaleze până acum pe diva de 48 de ani apare prima dată în Libertatea.ro.