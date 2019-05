SIMONA HALEP - AJLA TOMLJANOVIC, liveTEXT de la ora 16:00, la debutul româncei la Roland Garros

23:20

Dinamo a pierdut în deplasarea de la Botoșani, scor 1-0. Mircea Rednic nu și-a iertat elevii.„Sunt supărat de atitudiune. Nu ai voie să te prezinți așa. S-au crezut deja în vacanță. Am avut posesia, dar de-a latul terenului. Când am încercat să verticalizăm, a fost mereu la adversar. Nu poți spera la mai mult. Centrări foarte proaste. Am băgat degeaba trei atacanți. Nu a fost un meci bun. Felicitări gazdelor. ...