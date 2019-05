Biroul Permanent Naţional PSD. Dăncilă nu crede că alegerile anticipate sunt o variantă. Oprişan ar putea candida la prezidenţiale şi şefia PSD / Negoiţă: PSD să cedeze guvernarea!

12:10

Medicul Valentin Boldea din Galaţi a declarat, pentru Mediafax, că declaraţia lui Rădulescu „este reacţia furibundă a unui muribund”. „Este un om supărat. El este medic şi este furios. Este reacţia furibundă a unui muribund din punct de vedere intelectual şi politic. În rest este can can, nu poţi să iei ce ai dat. Nu este normal să • alunge pe cineva din ţară, este opţiunea fiecăruia. Până acum, medicii nu au fost daţi afară din ţară, dar fiecare are dreptul să-şi aleagă propriul drum profesiona...