Fotbal: Finala Europa League - Hazard vrea ''un ultim trofeu'' cu Chelsea

11:50

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune - MediaSind TVR - reiterează solicitarea făcută Parlamentului în data de 12 februarie 2019 privind demiterea de urgenţă a preşedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea."Atitudinea dictatorială de tip Ana Pauker promovată de şefa TVR în relaţiile cu angajaţii şi cu sindicatele care nu îi sunt subordonate, desele acuzaţii de cenzură, presiunile exercitate asupra membrilor Comisiei de Etică şi Arbitraj, inclusiv atacarea în justiţie a acestui for, lipsa de transparenţă managerială, nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, precum şi nerespectarea legislaţiei muncii fac imperios necesară demiterea urgentă a acestui şef care se dovedeşte tot mai toxic pentru instituţie", se spune într-un comunicat al sindicaliştilor, remis marţi AGERPRES.SRJ MediaSind atrage din nou atenţia Parlamentului României că "maniera dictatorială" în care preşedintele - director general al SRTV, Doina Gradea, conduce instituţia, "în complet dispreţ faţă de lege", generează prejudicii grave instituţiei şi angajaţilor cărora nu le sunt respectate drepturile."Filiala noastră MediaSind TVR a reclamat în repetate rânduri, în mod oficial, atât conducerii SRTV, cât şi membrilor Consiliului de Administraţie, ilegalităţile şi disfuncţionalităţile apărute în cadrul relaţiilor de muncă, precum şi în activitatea editorială. Sindicatul nostru a atras atenţia asupra încălcării Contractului Colectiv de Muncă în SRTV şi a normelor de securitate în muncă, încălcarea legislaţiei privind deplasările în interes de serviciu, precum şi asupra unor condiţii inumane de muncă (de exemplu: din cauza incompetenţei manageriale, angajaţii au fost nevoiţi să lucreze săptămâni la rând la temperaturi de doar 2-3 grade Celsius în toate spaţiile de producţie, multe deplasări au fost efectuate în condiţii inumane, fără asigurarea serviciilor de cazare conform CCM, diurna a fost plătită cu întârziere etc). Organizaţia noastră a solicitat, de asemenea, în baza Legii nr. 544/2001, informaţii despre cheltuielile efectuate cu colaboratorii externi sau cu diverse case de avocatură, în condiţiile în care SRTV are un compartiment juridic specializat, despre diverse angajări fără concurs etc. La toate aceste cereri nu s-a primit niciun răspuns complet, motiv pentru care am fost nevoiţi să ne adresăm instanţei de judecată", se mai arată în comunicat.SRJ MediaSind reaminteşte faptul că, în baza Raportului Comisiei de Etică şi Arbitraj din SRTV, mai multe organizaţii profesionale din media au solicitat Parlamentului demiterea de urgenţă a preşedintelui-director general Doina Gradea, arătând "incompatibilităţi şi contradicţii îngrijorătoare între comportamentul, modul de gândire şi acţiune ale PDG şi directorului TVR1, pe de-o parte, şi exigenţele legale, regulamentare şi procedurale valabile în serviciul public de televiziune, pe de altă parte"."Exprimările dispreţuitoare la adresa unor salariaţi, categorii profesionale sau de vârstă, denigrarea Comisiei de Etică, necunoaşterea sau ignorarea normelor jurnalistice şi deontologice, descurajarea angajaţilor care îndrăznesc să aibă altă opinie, lipsa de transparenţă în decizii - toate sunt aspecte care au drept consecinţe inerente vicierea relaţiilor de muncă, instalarea şi generalizarea neîncrederii şi - cel mai grav - compromiterea autorităţii manageriale în TVR", afirmă SRJ MediaSind.Recent, şapte dintre cei 13 membri ai Consiliul de Administraţie al SRTV au adresat o scrisoare Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, în care acuzau faptul că nu li se dau informaţii despre cheltuielile angajate de TVR, inclusiv despre anumite valori "aberant de mari" ale unor onorarii, semnalate de presă şi solicitau clarificarea raportului dintre CA şi preşedintele-director general. Raliindu-se acestor demersuri, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a susţinut argumentele aduse de petiţionari şi a solicitat Parlamentului României demiterea de urgenţă a Doinei Gradea şi numirea în fruntea instituţiei a unei persoane care "să respecte meseria de jurnalist şi regulile dialogului social".În plus, SRJ MediaSind a sesizat la European Broadcasting Union (EBU) comportamentul abuziv al preşedintelui - director general al SRTV, solicitând, totodată, sprijinul organizaţiilor internaţionale la care este afiliat prin Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR - MediaSind: Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. De asemenea, au fost transmise către autorităţi reacţii de protest din partea Federaţiei FAIR-MediaSind, Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi din partea UNI Media - MEI."Precizăm că, până în acest moment, SRJ MediaSind, împreună cu filiala sa din TVR, a depus mai multe acţiuni în instanţă împotriva conducerii TVR şi a sindicatului său de casă, SPUS TV. Împotriva practicilor dictatoriale din TVR, Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor a adoptat în cadrul Adunării Generale a organizaţiei ce a avut loc în perioada 9-10 mai 2019 la Tallin, Estonia, o declaraţie privind susţinerea demiterii preşedintelui - director general al SRTV şi deblocarea dialogului social în această instituţie de presă vitală pentru o societate democratică", se mai precizează în documentul citat. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Irina Giurgiu)