Nu mai suferă după fostul! Hannelore de la Insula Iubirii s-a ”tunat” și se distrează non stop

Încă un cutremur s-a produs în județul Buzău, de data aceasta cu o magnitudine de 2,5. Seismul a avut loc la ora 3:06. Cutremurul din județul Buzău, localizat manual, a avut coordonatele: latitudine 45.4757; longitudine 26.3835; magnitudine 2.5 (ml), adancime 119km. Cutremur în Buzău, în urmă cu două zile Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe […]